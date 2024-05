Chuva no RS afeta quase 2 milhões de pessoas; há mais de 71 mil em abrigos

Dos 497 municípios gaúchos, 441 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 126 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 141 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

70.863 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 9.984. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.218 pessoas, com 3.466 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

RS tem 363 mil sem luz e mais de 314 mil sem água

Há 151.700 clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 4,9% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

No boletim das 18h, a Defesa Civil declarou que a CEEE Equatorial não informou o número de clientes sem energia. Porém, nas redes sociais, nesta manhã, a empresa comunicou que 163 mil clientes estão sem energia na área de concessão da companhia, de acordo com o último levantamento. A companhia atende as regiões de Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada.