Volume de chuvas extremas no RS deve aumentar 60% até 2040, diz Inpe

O volume de chuvas no Rio Grande do Sul deve pode aumentar 60% até o 2040, segundo um estudo realizado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), divulgado em novembro de 2023.

O que aconteceu

Os dados fazem parte do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O relatório diz que o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde mais de 100 pessoas morreram devido às chuvas que devastaram boa parte do estado, algumas cidades devem ter elevação considerável no volume pluviométrico.

Estudo considera informações de 2011 a 2040. A região leste entre os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul deve sofrer com chuvas extremas, conforme previsão do relatório.