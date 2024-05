Prefeito de Porto Alegre: Teremos muitas dificuldades nos próximos dez dias

Porto Alegre vai enfrentar muitas dificuldades nos próximos dez dias, projetou o prefeito Sebastião Melo (MDB-RS) durante entrevista ao UOL News nesta sexta-feira (10). Chuvas e frio chegam na capital gaúcha e o nível do Guaíba deve voltar aos 5 metros.

Essas chuvas nessas cabeceiras ao longo do rio atingem aqui logo em seguida. Às vezes não no mesmo dia, não logo em seguida, mas nos próximos dias. Então, manteremos a nossa previsão aqui [...] de que nos próximos dez dias teremos muitas dificuldades em Porto Alegre e no resto do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre