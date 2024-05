Repórter no RS: 'No escuro da noite, você não sabe se é bandido ou aliado'

O comandante do Policiamento da Capital, coronel Luciano Moritz, explicou que a fase de retirada das vítimas terminou. A preocupação agora é "manter a ordem pública". Traduzindo, evitar que criminosos se aproveitem da enchente.

O repórter do UOL Felipe Pereira, em Porto Alegre Imagem: Felipe Pereira/UOL

Caso os saques se multipliquem, a população, ou pelo menos parte dela, resolveria agir por conta própria. A coisa descambaria para um faroeste. Mas garantir a segurança é tarefa complicada. A começar pelo clima de apocalipse das áreas alagadas.

A escuridão faz os olhos demorarem a definir o contorno das coisas. Mesmo que sejam coisas grandes como árvores. Quando a vista se ajusta a falta de luz, percebe-se a água na altura dos telhados, a cabeça quase na atura dos fios de luz e muito lixo boiando.

Cores quentes, como fachadas de lojas pintadas de um vibrante laranja, parecem não combinar com a sensação de catástrofe do lugar. A associação que fiz foi com as fotos Chernobil. Assim como na cidade ucraniana, o centro de Porto Alegre carrega o desalento da fuga desesperada.

Este ambiente inóspito é o local de trabalho de policiais. O comandante do Policiamento da Capital não fornece números por se tratar de informação estratégica. Mas há muitos agentes na área. Eles priorizam as regiões com muitas lojas.