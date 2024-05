Após saques, policiais e segurança fazem ronda em barcos em Porto Alegre

Terminada a remoção das vítimas, os policiais se adaptam para evitar uma onda de saques. Uma escalada da violência instauraria o pânico em Porto Alegre. Causaria ainda mais prejuízos financeiros e psicológicos a lojistas e milhares de moradores atingidos pela enchente.

Os barcos responsáveis pela tarefa saem no anoitecer e ficam na água até clarear o dia. O número padrão é dois policiais, mas alguns têm três agentes, explica o coronel Luciano Moritz Bueno, comandante de Policiamento da Capital.

Ele disse que 20 criminosos foram presos até a noite de sexta. Na última noite, o UOL flagrou um homem sendo retirado algemado depois de ser preso saqueando uma loja. Neste sábado, a Polícia Civil localizou um depósito que servia de armazenamento para os produtos furtados das residências e comércios.

O foco da polícia é a zona norte e o centro de Porto Alegre. "São áreas que estão completamente alagadas e compreende região de grande porte de empresas, indústrias e comércios", contou o coronel Luciano.

O número de embarcações e policiais envolvidos é mantido em sigilo. O comandante do Policiamento da Capital justificou que a informação estratégica. Ele revelou somente que todos os barcos da Secretaria de Segurança Pública e mais alguns emprestadas por empresários estão em uso.

O UOL trafegou pelas regiões alagadas durante a noite e cruzou com vários barcos de policiais. Para se ter uma ideia do número de agentes na água, várias viaturas do Choque, Polícia Civil e Brigada Militar (como a PM é chamada no Rio Grande do Sul) estavam estacionadas na parte seca de onde saem as embarcações.