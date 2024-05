Homem agride mulher com garrafa após acidente de trânsito em Maceió (AL)

Um homem foi flagrado agredindo uma mulher com uma garrafa após um acidente de trânsito, no bairro de Jaraguá, em Maceió (AL), neste domingo (12).

O que aconteceu

Agressão foi gravada. Um vídeo publicado em redes sociais mostra a mulher tentando agarrar o homem, que, após tentar se desvencilhar, a agride com uma garrafa. Pessoas que estavam no entorno se revoltaram com a agressão.

Motivo seria uma briga de trânsito. A PM de Alagoas informou, em nota, que uma equipe do 1º Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de embriaguez ao volante em Jaraguá. Ao chegar no local, a equipe foi abordada pela mulher, que relatou ter sido agredida por seu namorado dentro do veículo em que estavam, ocasionando um acidente um trânsito.