Paciência e 'gambiarra' em ponte: os obstáculos na Serra Gaúcha após chuvas

Quem chega ao Rio Grande do Sul pelo aeroporto de Passo Fundo —o terceiro mais movimentado do estado — e tenta se locomover por estradas até cidades próximas que foram afetadas pelas enchentes, como as da Serra Gaúcha, enfrentam dificuldade. A mesorregião no noroeste gaúcho se tornou essencial para a chegada de mantimentos, voluntários e familiares das vítimas das inundações.

O que aconteceu

Trajetos que costumavam durar 40 minutos de carro passaram a demorar de duas a três horas. A cidade de Dois Lajeados, por exemplo, costumava ser estratégica para motoristas que iniciavam o trajeto ao norte do estado com destino à capital e região metropolitana de Porto Alegre. Atualmente, com vias interditadas, ela passou a receber refugiados climáticos.

Rodovia que liga cidades afetadas pelas enchentes, como Muçum e Laejado, tem trechos totalmente interditados. A RS-129 tem parte do asfalto rachada. O UOL tentou chegar à região por terra, nesta terça-feira (14), mas se deparou com barrancos, árvores interditando todas as pistas e muitas rachaduras no solo.