Animais morrem trancados em petshop alagado de Porto Alegre; veja vídeo

Diversos animais morreram trancados em um petshop no centro de Porto Alegre após o estabelecimento ficar alagado durante as enchentes que atingem a capital e outras cidades do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Caso veio à tona na quarta-feira (15) depois que voluntários compartilharam o vídeo do momento da ação nas redes sociais. Taís Pereira, da Feira Vegana de Porto Alegre, disse que eles foram até o local após receberem uma denúncia de uma seguidora, que afirmou que a loja estava fechada desde o último dia 9.

Ela conta que chegou ao petshop Bicharada com a ajuda da ONG Princípio Animal, que cedeu barcos para verificarem a denúncia. Chegando lá, Taís diz que eles bateram na porta, tentaram contato com os proprietários, mas não funcionou. Então, arrombaram o petshop pelo telhado.