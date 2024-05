Passageiros aguardaram 24 h para embarcar de SP ao RS devido à neblina

Passageiros ficaram 24 horas sem embarcar de São Paulo ao Rio Grande do Sul devido à neblina.

O que aconteceu

Cerca de 50 passageiros aguardaram desde ontem para viajar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Caxias do Sul (RS). Com o cancelamento dos voos na quinta-feira (16), eles tiveram passagens remarcadas para manhã desta sexta-feira (17), mas precisaram aguardar por mais cinco horas.

Avião chegou a decolar na manhã de hoje, mas precisou retornar porque não havia condições para pouso. A neblina tomou a Serra gaúcha e fechou o aeroporto.