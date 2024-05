Barracas, tudo alagado e doações: como é a vida às margens da BR-290 no RS

Com um martelo, Erné Vargas Machado, 33, prega um pedaço de madeira no solo avermelhado de terra ainda úmida próximo a um morro de 3 metros que dá acesso ao acostamento da BR-290, na Ilha das Flores, um dos bairros mais pobres de Porto Alegre. Dali, aponta para o local onde está a casa dele, inundada pela enchente do começo do mês.

Ele diz que pretende erguer uma barraca para se mudar provisoriamente nos próximos dias. Dali, vai observar a água baixando e voltar para casa. "Vou colocar as camas ali e um fogão a gás no meio. É só um improviso. Quando der uma secada, nós 'limpemo' (sic) a casa e 'joguemo' (sic) fora as coisas estragadas. Não é a primeira vez que faço isso, né? Aqui, quase todo ano dá enchente", diz.