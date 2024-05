Com rondas de barco, polícia acompanha volta para casa em Eldorado do Sul

Com um barco na caçamba, um carro da Polícia Civil circula por uma rua de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. No trajeto, é possível ver o efeito devastador das chuvas, com móveis inutilizados na calçada enquanto moradores tentam retornar para suas casas em uma das cidades mais atingidas pelas enchentes.

A viatura estaciona perto de um carro que está com as rodas para cima. Em seguida, os policiais sobem no barco, dando início a uma ronda para evitar saques e acompanhar o retorno da população. Nesse caminho, encontram pessoas nos imóveis que ainda estão embaixo d'água.