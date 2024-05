Facção planejou furtos em empresas de Eldorado após enchente, diz polícia

A principal facção criminosa do Rio Grande do Sul planejou uma série de furtos a empresas em meio às enchentes que inundaram Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Sete suspeitos de integrar a facção já foram presos por associação criminosa e receptação. Três pessoas foram presas ontem à tarde em uma ação da Brigada Militar. As outras quatro prisões ocorreram na última segunda-feira (13) após agentes encontrarem um imóvel onde estavam sendo armazenados os produtos furtados.

Segundo investigações da Polícia Civil, uma série de saques em empresas de grande porte e supermercados de Eldorado do Sul foram orquestrados pela organização criminosa. O UOL apurou que eles integram a facção Os Manos, apontada como a principal em atuação no Rio Grande do Sul.