Com arena alagada, Grêmio reabre estádio Olímpico para arrecadar doações

O alagamento da Arena do Grêmio no bairro Humaitá, um dos mais atingidos pela enchente em Porto Alegre, fez com que o clube reabrisse o estádio Olímpico, desativado desde 2012, para arrecadar doações e ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

O gramado ao lado do estádio onde ocorriam os treinamentos dos jogadores foi destinado nos primeiros dias das chuvas para pouso de helicópteros. Com o alagamento da rodoviária, o estacionamento do Olímpico passou a abrigar provisoriamente os ônibus de linhas intermunicipais.

"A força do Grêmio e dos gremistas está sendo fundamental para ajudar a população afetada pelas enchentes", disse Isabel Delgrazia, responsável pela área de recursos humanos do Grêmio.