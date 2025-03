Cataratas do Iguaçu podem 'mudar de dono' após disputa judicial; entenda

A decisão do TRF-4, promulgada em 5 de fevereiro de 2025, reconheceu a posse do Paraná. A argumentação foi de que a área foi concedida a um particular pelo Ministério da Guerra em 1910 e adquirida pelo Paraná em 1919. No centro da questão está Jesus Val, um empresário espanhol que, no início do século 20, recebeu do Ministério da Guerra uma concessão de terras na Colônia Militar do Iguaçu, uma região estratégica na fronteira.

Em 1919, o governo do Paraná comprou a área de Jesus Val e registrou a propriedade no cartório de Foz do Iguaçu. Segundo a PGE-PR (Procuradoria-Geral do Estado do Paraná), essa transação foi legal e fez com que a terra perdesse o caráter devoluto, ou seja, deixasse de ser domínio federal.

Desembargadores entenderam que a União nunca titulou a área diretamente ao estado, mas também não impediu a sua venda a um ente estadual. O relator do caso, desembargador Luiz Antonio Bonat, afirmou que "a área foi titulada a um particular e, posteriormente, adquirida pelo Estado do Paraná, o que a retirou do rol de terras devolutas". O voto foi acompanhado pelos desembargadores João Pedro Gebran Neto e Gisele Lemke.

O governo do Paraná celebrou a decisão, classificando-a como uma vitória histórica na disputa fundiária com a União. A PGE-PR afirmou, em nota, que a decisão do TRF-4 confirma o direito legítimo do estado sobre a área e encerra uma controvérsia que se arrastava há anos. "O Estado do Paraná nunca concedeu a posse da área para Jesus Val, e quem o fez foi o Ministério da Guerra", declarou.

Conforme a PGE, a decisão representa um grande potencial financeiro ao Paraná. Uma das possibilidades é a destinação de parte das receitas da concessionária que administra os serviços turísticos do Parque do Iguaçu para o estado. Atualmente, 7% da receita bruta é direcionada ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela gestão da área total do parque, mas o Paraná já indicou interesse em rediscutir essa divisão, argumentando que o estado também deve se beneficiar da exploração turística.

O parque do Iguaçu é o segundo mais visitado do país, atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca, no Rio, que tem o Corcovado e o Cristo Redentor. As cataratas, incluídas entre as sete maravilhas naturais do mundo, receberam 1,9 milhão de visitantes no ano passado, procedentes de 180 países, gerando uma receita de R$ 211,7 milhões, dos quais R$ 14,8 milhões foram para o instituto.