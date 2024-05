Amigo de casal morto pelo filho no Rio diz que adolescente era "agressivo"

Um amigo do casal morto pelo filho na quinta-feira (23), na zona oeste do Rio de Janeiro, disse que o adolescente era "briguento" e de "poucos amigos".

O que aconteceu

O adolescente de 16 anos ligou para a polícia e disse que matou os pais a marteladas. Os crimes aconteceram na casa da família, no bairro Taquara. Após as pancadas, o jovem ainda ateou fogo no quarto das vítimas.

Ao UOL, um amigo do casal relatou que o jovem era "briguento", apesar de quieto. O vizinho do casal narrou que já chegou a separar brigas do adolescente, e que presenciou o garoto fugir de casa.