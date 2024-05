Adolescente mata os pais após ser impedido de faltar a aula e avisa a PM

Suspeito ligou para as autoridades para relatar o crime. Foi o próprio adolescente quem ligou para a PM e para os bombeiros. Ele era o único filho do casal. As vítimas não tiveram informações pessoais, como nomes e idades, reveladas.

Chamas consumiram todo o segundo andar da casa. Conforme o Corpo de Bombeiros do Rio, o fogo foi contido, mas a parte superior da residência ficou destruída. Posteriormente, os corpos carbonizados foram retirados e encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Peritos estiveram no local para colher evidências e os agentes vão ouvir testemunhas para esclarecer todos os fatos e a motivação dos assassinatos. O adolescente foi apreendido e está à disposição da Justiça para ser penalizado de acordo com estipulações do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).