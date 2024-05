Pastores são condenados por tortura em clínica clandestina em Goiás

Todos os sete condenados recorreram da decisão na Justiça. Dos sentenciados, apenas Ângelo, já encarcerado, teve a prisão mantida. Os outros seis condenados continuarão em liberdade até o trânsito em julgado dos autos para o cumprimento de suas penas se forem mantidas as condenações.

O UOL tenta localizar a defesa dos condenados. O espaço fica aberto para manifestações.

Como funcionava a clínica

Polícia localizou pelo menos 73 vítimas em duas clínicas mantidas pelos pastores. Os internos eram homens, com idades entre 14 e 96 anos.

Entre os resgatados havia pacientes com deficiência intelectual, cadeirantes e alguns dependentes químicos. Segundo a investigação, eles foram levados de forma ilegal e involuntária ao local.

As vítimas eram trancadas, em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação ou acompanhamento médico e psicológico. Alguns apresentavam lesões graves, desnutrição e confusão mental compatível com sedação no momento do resgate.