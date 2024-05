PM atira na perna de policial civil após confusão na zona leste de SP

O policial civil envolvido na confusão, de 37 anos, estava armado e com sinais de embriaguez. De acordo com boletim de ocorrência, após a discussão se intensificar, o agente da polícia civil "avançou" contra o PM, que atirou em sua perna.

Policial civil se feriu e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, não se sabe o estado de saúde do homem. Foi requisitado exame toxicológico e de embriaguez. O agente se encontrava afastado da polícia por questões médicas.

As armas dos dois policiais envolvidos foram recolhidas. O caso foi registrado no 30° DP, no Tatuapé (zona leste), como lesão corporal. A arma do policial civil era particular, segundo informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

As corregedorias das polícias civil e militar foram acionadas. A investigação vai analisar o que motivou a discussão inicial, o ato do PM durante a confusão e a condição do policial civil durante a ocorrência.