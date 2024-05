São Paulo registra segunda madrugada mais fria do ano, diz prefeitura

Defesa Civil mantém alerta para chuvas em São Paulo. A previsão do tempo indica para um domingo com temperaturas baixas e sensação de frio predominante. O órgão pede para que as pessoas tenham cuidado nas próximas horas.

A cidade tem previsão de temperaturas entre 13 °C e 16 °C hoje e 91% de chance de chuvas ao longo do dia. Os dados são do Tempo Agora. As instabilidades voltam a ganhar força no decorrer da tarde e devem provocar chuvas intermitentes de fraca a moderada intensidade, aponta o CGE.

Maio de pouca chuva em São Paulo. A capital paulista registrou 13,7 mm de chuvas em maio, o que corresponde a 24,8% dos 55,3 mm esperados para o mês. Cada milímetro de chuva corresponde a um litro por metro quadrado, ou seja, aquela quantidade de água, se despejada sobre uma superfície plana de um metro quadrado, formaria uma lâmina de água de um milímetro de altura.