Mulher acha marido e pais mortos em casa após se preocupar com sumiço em SP

Corpos dos mortos estavam um em cada cômodo. Preocupada com o sumiço do marido, a mulher foi até a casa dos pais para obter informações, mas ao chegar na residência se deparou com os três mortos, um em cada quarto da casa. Ainda de acordo com a polícia, não havia sinais de arrombamento no local e nenhum objeto de valor foi roubado.

Os três corpos foram velados e sepultados neste sábado (25), no Cemitério Municipal de Agudos. Até o momento, a motivação para os assassinatos não foi revelada.

O caso é investigado pela Delegacia de Agudos. Agentes estiveram no local para coletar evidências e também foram realizados exames necroscópicos nas vítimas para ajudar a determinar as causas das mortes.