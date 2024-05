SP e Rio registraram dia mais frio do ano; temperatura seguirá baixa hoje

Cumpriu-se a previsão e a capital paulista registrou a temperatura mínima mais baixa do ano neste domingo (26).

O que aconteceu

A temperatura mínima de 14,2ºC foi registrada no Mirante de Santana, zona norte de São Paulo, neste domingo. A marca foi divulgada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

São Paulo também registrou a menor temperatura máxima do ano. De acordo com O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a máxima foi de 16,4ºC. O dia permaneceu nublado, com leves pancadas de chuvas durante todo o dia, seguindo o padrão do fim de semana.