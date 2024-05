Professora puxa cabelo de aluna com Down no PR; pai diz que 'houve falha'

Estudante não está frequentando a Apae depois que os pais tomaram conhecimento do caso. "A gente sente que parte da equipe pedagógica da escola falhou. Eles alegam que não sabiam [do episódio], mas, de alguma forma, eles falharam. Enquanto a gente não sentir o mínimo de segurança, a nossa filha não vai voltar [para a associação]", disse Daniel. A vítima já estudava na Apae de Irati há um ano e meio.

Pai diz que notícia da ação da professora foi recebida com "muita surpresa e tristeza". Daniel ainda declarou que a família "jamais imaginava que o local que deveria dar o mínimo de segurança para a estudante era onde ela estava sendo maltratada". Ele também falou que apenas o NRE (Núcleo Regional de Educação) de Irati e a presidente da Apae do município entraram em contato com eles. Os pais dizem que não foram procurados pela diretora da escola e pela equipe pedagógica.

Família pede justiça. Os pais da estudante disseram à reportagem que esperam que toda a equipe pedagógica, incluindo a direção e vice-diretora, seja afastada para que eles possam voltar a confiar na instituição novamente e, desta forma, possibilitar o retorno da estudante para o espaço. "A nossa filha nunca apresentou nenhum comportamento agressivo. Nunca imaginávamos que isso aconteceria com ela, muito menos em uma instituição preparada como a Apae", concluiu Daniel.

Defesa diz que professora 'conteve' aluna

Os advogados de Cleonice afirmaram que ela está "extremamente abalada com a reação pública agressiva". Eles acusam as reportagens em torno do caso de abordarem a situação de forma "extremamente simplista, superficial e fora de contexto".

Em nota, os defensores falaram que a professora tem mais de 26 anos de atuação na Apae de Irati. Os advogados apontam que durante este tempo "jamais houve qualquer apontamento negativo que fosse" contra Cleonice. "É esposa, mãe e profissional de conduta irretocável", diz o texto.