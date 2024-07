Vídeo mostra briga generalizada entre mulheres em lanchonete de MG; veja

Outro vídeo mostra uma mulher sendo contida, enquanto a situação é acompanhada por policiais militares.

A Polícia Civil informou que as três mulheres, sendo duas de 23 anos e uma de 45, foram conduzidas à delegacia. "Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi assinado, através do qual as envolvidas se comprometem a comparecer perante o Tribunal Especial Criminal do município, em data a ser agendada, conforme previsão legal", disse a corporação, em nota.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar para mais detalhes. Se houver resposta, o texto será atualizado.