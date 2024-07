Homem é preso em carro equipado para aplicar golpes em áreas nobres de SP

Um homem foi preso em flagrante ao dirigir um carro equipado para interferir em sinais de celular e disparar mensagens de golpe. O suspeito foi preso na avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, zona leste de São Paulo, na última terça-feira

O que aconteceu

Carro funcionava como "unidade móvel" para aplicar golpes. Enquanto o motorista dirigia pela cidade, os equipamentos levados no veículo interferiam na frequência das operadoras e derrubaram a linha de celular das pessoas ao redor. Em seguida, o dispositivo enviava mensagem de texto para os números afetados, segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP.

As mensagens continham um link que simulava uma página de banco. As mensagens indicavam que havia pontos de um suposto cartão de crédito que poderiam ser trocados por benefícios. Se a pessoa clicasse no link, o celular e contas bancárias seriam saqueados pelos criminosos, segundo os policiais. Em outra etapa do golpe, os estelionatários chegavam a entrar em contato com os donos dos celulares solicitando mais informações pessoais.