Ex-marido de Raquel Cattani é preso suspeito de mandar matar a empresária

O ex-marido de Raquel Cattani foi preso na noite de quarta (24) suspeito de ser o mandante da morte da empresária em Nova Mutum (MT). Ela era filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL).

O que aconteceu

Romero Xavier não aceitava o fim do relacionamento. A polícia descobriu que ele tinha um comportamento possessivo em relação à Raquel e voltou a investigá-lo. Na semana passada, a polícia considerou que o depoimento dele foi consistente e o liberou.

Polícia encontrou evidências de que local do crime foi montado para parecer um crime patrimonial. Objetos da casa foram roubados, uma TV estava quebrada do lado de fora e a moto da vítima foi levada até a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. "Questionamos por que alguém tentaria levar uma televisão em uma motocicleta. Tal evidência sugeriu que aquele televisor foi deixado de forma proposital para fora da casa com o intuito de complicar a investigação", explicou o delegado Guilherme Pompeo.