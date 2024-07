'Pode matar': Droga 20 vezes mais forte que fentanil é achada em K9 em SP

Uma pesquisa inédita com drogas apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo indica pela primeira vez no país a presença de uma substância 20 vezes mais potente do que o fentanil e até 15 vezes mais forte do que a heroína em drogas K9, como é chamada a maconha sintética.

O que aconteceu

Efeito de fumar substância potente misturada com o K9 é imprevisível e pode levar à morte, indica pesquisa. O estudo, elaborado em conjunto entre pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), indica que a maioria dos usuários desconhece a droga que está consumindo e seus efeitos no organismo.

Polícia Civil de São Paulo verificou aumento de apreensões com a droga nos últimos anos. Pesquisa foi feita com base em 140 amostragens de apreensões fornecidas pela Polícia Científica entre julho de 2022 e abril de 2023 do nitazeno, um tipo mais potente de opioide, composto químico psicoativo. Ele foi encontrado misturado em canabinoides sintéticos em fragmentos de ervas.