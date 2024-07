Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de empresário em SP

Carro será periciado e encaminhado ao pátio do Deic. Foi solicitada perícia dactiloscópica para auxiliar nas investigações. Peritos tentam localizar vestígios dos suspeitos e impressões digitais que possam ajudar a esclarecer o crime.

Veículos que pertencia ao empresário será periciado Imagem: Cedido ao UOL

Polícia acredita que empresário foi torturado

Principal linha de investigação da polícia já está traçada. O empresário foi encontrado morto no dia 16 de julho, mas a polícia acredita que ele foi morto no dia 12. Segundo o delegado Rogério Barbosa, do Deic, possivelmente indivíduos entraram na casa da vítima após boato de que ele guardava R$ 3,5 milhões em espécie após vender o imóvel. "Seu Carlos foi vítima de uma notícia inverídica", afirmou o delegado ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Empresário foi torturado antes de ser morto. "Plantarem esse boato de que ele teria milhões dentro da casa, e provavelmente foi esse o motivo de que esses indivíduos entraram no imóvel e acabaram torturando ele e por fim matando. A gente acredita que as agressões que ele sofreu foi para tentar obter dele a informação de onde estaria esse dinheiro. Com a negativa, foi espancado até a morte", detalhou Barbosa.

Polícia ainda não sabe se criminosos eram experientes em delitos semelhantes. Evidências colhidas na cena do crime são analisadas pela equipe policial. "A gente ainda não consegue precisar se são bandidos experientes, algumas coisas na residência, na cena do crime, foram apagadas. Essa é uma característica de quem tem expertise em outros delitos dessa natureza, mas não tomaram tantos cuidados com outros detalhes", acrescentou o delegado.