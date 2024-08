Policial civil é assassinado próximo à Cidade de Deus, na zona oeste do Rio

Um policial civil foi assassinado nesta quarta-feira (7) próximo à Cidade de Deus, na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

A DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) confirmou a morte de Tiago Luiz de Almeida Teixeira. A polícia, no entanto, não esclareceu em quais circunstâncias ocorreu o assassinato. Imagens do corpo do agente morto circulam nas redes sociais.

Agentes foram ao local em busca de informações e testemunhas. A informação foi enviada ao UOL pela assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro.