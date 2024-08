GCMs suspeitos de integrarem milícia aliada ao PCC se entregam

No ofício, Corregedoria da GCM disse que continuou com apuração mesmo após arquivamento do MP em janeiro deste ano. Em nota, a Prefeitura de SP disse que já havia solicitado a prisão preventiva do agente em junho de 2023. O UOL não localizou os representantes legais dele.

Outros três suspeitos de integrar a milícia aliada ao PCC na "cracolândia" também tiveram prisão preventiva decretada. Grupo é acusado de extorquir comerciantes em troca de proteção.

Presos na segunda-feira, Antônio Carlos Amorim Oliveira e Renata Oliva de Freitas Scorsafava já foram afastados e o processo de expulsão está em andamento. Os representantes legais deles não foram localizados pela reportagem.

Prefeito de SP rebate denúncia sobre milícia

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, rebate denúncia de existência de uma milícia armada aliada ao PCC na região. O grupo paramilitar foi identificado na investigação, que resultou na prisão de dois guardas civis metropolitanos e identificação de outros dois ex-agentes foragidos. Eles são suspeitos de prestar serviço de segurança armada ilegal a comerciantes, prática cometida por milicianos.