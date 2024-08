Suspeita de dar 'boa noite, Cinderela' e matar turista no Rio é presa

Corpo de Morris foi encontrado por um amigo que viajava com ele, em 8 de agosto. Eles estavam hospedados em um apartamento na rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana.

O corpo de D'Wayne Antônio Morris, de 43 anos, foi encontrado na quinta-feira (8). Imagem: Reprodução/TV Globo

Turistas caíram no golpe "boa noite, Cinderela". Segundo a polícia, eles conheceram as duas mulheres na Lapa e as levaram para o apartamento. A investigação aponta que elas misturaram substâncias entorpecentes com bebidas alcoólicas para dopar as vítimas.

Pertences de D'Wayne Antônio Morris foram roubados. O amigo relatou à polícia que as mulheres levaram objetos do apartamento antes de fugirem.

Letícia já tem passagens por golpes do mesmo tipo, informou a Polícia Civil. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária.