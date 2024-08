Homem confessa ter matado a mãe com facadas e pauladas enquanto ela dormia

A Polícia Militar de Goiás prendeu um homem suspeito de matar a mãe com golpes de faca e pau enquanto a vítima dormia, em Cachoeira Dourada, no sul do estado, na sexta-feira (16).

O que aconteceu

Suspeito, identificado como Leandro, confessou o crime no momento da prisão, efetuada no domingo (18). Vídeo divulgado pela Polícia Militar nas redes sociais mostra o homem relatando o ocorrido e ele diz que matou a genitora enquanto a vítima estava dormindo no sofá da casa.

Homem alega que assassinato foi motivado por "discussão besta" com a mãe. Ele também diz que, na ocasião, estava com "droga na cabeça", ou seja, havia feito uso de entorpecentes. Não foi informado se ele já possuía antecedentes criminais.