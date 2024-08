'Foi um filme de terror': jovem relembra pânico ao fugir de incêndio em SP

Queimadas também tiveram impacto sobre estados vizinhos. Mesmo sem focos de incêndios, o céu do Distrito Federal e de Goiás amanheceu encoberto por fumaça neste domingo (25). O aeroporto de Goiânia operou com baixa visibilidade e com restrições de pouso. Foram registrados oito cancelamentos de voos.

Seis pessoas foram presas por suspeita de provocar os incêndios. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ressaltou, porém, que não é possível dizer que se trata de uma ação coordenada. "É preciso haver investigação. Tivemos, de fato, uma ação criminosa, quatro pessoas foram presas, pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa", declarou à GloboNews.

PF abriu mais de 30 investigações sobre focos de incêndio no país. Pelo menos dois deles têm como alvo as queimadas em São Paulo. Quinze delegacias no interior do estado foram mobilizadas para esta apuração. "É um movimento atípico, de fato, mas as conclusões só podem ser trazidas a público com a conclusão dos inquéritos", disse o delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.