Quem são e o que fizeram os presos suspeitos por incêndios intencionais no interior de SP

Um homem de 44 anos foi detido por policiais Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto pela suspeita de colocar fogo em uma vegetação na zona sul do município. O caso aconteceu na sexta-feira, 23, no mesmo dia em que o Estado registrou recorde de queimadas, com 1.886 focos de incêndio ativos em 24 horas e mais.

A ação criminosa do suspeito foi flagrada por câmeras de monitoramento. Ele estava de moto em uma área de mata, quando abaixa para colocar um objeto no chão. Assim que o autor do incêndio vai embora, as chamas começam e se alastram por uma vegetação seca.

As imagens chegaram à Polícia Civil, que começou as diligências para identificar o autor do incêndio. Após investigações, o homem foi identificado. Ele foi detido ontem no Jardim São Francisco na mesma moto usada no dia do crime.

À polícia, o homem disse que, no dia da ocorrência, passou pelo local do crime e decidiu atear fogo ao ver o mato seco. Detido, ele foi levado para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), e responderá por crime de incêndio. A polícia segue investigando o caso.