Polícia do RJ faz operação contra 'golpe da garra' em máquinas de pelúcias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje a segunda fase da Operação Mãos Leves, que investiga fraudes em máquinas de bichos de pelúcia.

O que aconteceu

Investigações começaram após denúncias de pelúcias falsas. No começo do ano, a PCERJ recebeu a informação de que máquinas em shoppings no Rio de Janeiro tinham pelúcias falsas em suas máquinas. Em maio, agentes apreenderam "grande quantidade de bichos de pelúcias piratas".

Máquinas só funcionavam após certo número de tentativas. Segundo a polícia, a perícia realizada nos equipamentos mostrou que a corrente elétrica adequada para a captura das pelúcias só era emitida após uma certa quantidade de tentativas, também contabilizada pelas máquinas. Agentes consideraram o esquema como um processo fraudulento para enganar os consumidores, "que acreditam que a obtenção do prêmio depende da sua habilidade ao operar a máquina".