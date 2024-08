Candidato no RJ distribui bolinho exclusivo da Azul; aérea aciona jurídico

Distribuição de snacks é exclusiva da companhia, diz Azul. Em nota, a empresa esclareceu que esse procedimento é feito de forma gratuita aos seus clientes e somente a bordo das aeronaves. "A distribuição e/ou comercialização desses itens fora dos voos, ou por terceiros é terminantemente proibida", informou a empresa.

Azul diz que tomou conhecimento do caso e acionou o seu departamento jurídico. Ao UOL, a companhia explicou que o setor tomará todas as medidas judiciais e criminais cabíveis no caso.

A reportagem tenta contato com o candidato pelas redes sociais. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.