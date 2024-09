Assédio, fraude: o que levou à intervenção no Conselho de Odontologia de MG

Sobre a intervenção:

O CFO promoveu uma intervenção política com o objetivo de colocar no comando do CRO-MG os representantes da chapa de oposição, destruindo o excelente trabalho realizado em prol da valorização da odontologia e da proteção da sociedade. Tenho plena confiança de que a justiça será restaurada, pois a lisura dos procedimentos administrativos na gestão do CRO-MG está devidamente comprovada. (...) Jamais me apropriei de recursos do CRO-MG ou me beneficiei do cargo que ocupei. Infelizmente, estou sendo vítima de perseguição política.

Intervenção do CFO

Conjunto de indícios levou o CFO a decidir pela intervenção no CRO-MG. Publicada em 21 de agosto no DOU (Diário Oficial da União), a medida tem como objetivo "reestabelecer a normalidade do funcionamento" do CRO-MG, priorizando os princípios básicos da administração pública, além de realizar uma "ampla e profunda" auditoria interna. Na ocasião, também foi nomeada uma diretoria provisória, com Arnaldo de Almeida Garrocho como presidente, Carlos Alberto do Prado e Silva como secretário-geral e Bruno Leonardo Monteiro Massahud como tesoureiro.