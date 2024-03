Dentista é investigada por lipo de papada que deixou pacientes com infecção

Cada paciente pagava R$ 2,2 mil pela lipo e um pacote de drenagem pós-operatório, segundo a TV Globo. No Instagram, Gabriella tem quase 12 mil seguidores.

Na época dos procedimentos, Gabriella tinha uma inscrição provisória no Conselho Regional de Odontologia. Hoje, o cadastro de Gabriella consta como Ativo no site do CRO-MG.

O delegado Alessandro Santa Gema orientou que pacientes que se sentirem lesadas se apresentem a uma delegacia para fazer o exame de corpo de delito. Gabriella Groppo pode responder por lesão corporal.

Em nota ao UOL, a defesa de Gabriella afirmou que a dentista tem a formação necessária para realizar os procedimentos e que sempre agiu com zelo. "O processo infeccioso em pós-procedimento pode ter várias razões, por isto, é prematuro atribuir culpa à conduta desta profissional, a qual está à disposição dos órgãos para um esclarecimento melhor dos fatos".

Leia a nota da defesa de Gabriella Groppo na íntegra