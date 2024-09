Influenciadora vira ré por homicídio de paciente durante peeling de fenol

Magistrado ainda acolheu o pedido para aplicação de medidas cautelares à ré, que responde em liberdade. Entre elas, Natalia está proibida de se ausentar da comarca de São Paulo por mais de oito dias, sem autorização judicial, e deve manter seu endereço e número de WhatsApp atualizados nos autos.

Ela também está proibida de comparecer nos estabelecimentos comerciais dela, incluindo a clínica, e de exercer "as funções de esteticista", escreveu Souza. Apesar da decisão citar a profissão de esteticista, a Anesco (Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos) já informou que não há registro dela no banco de dados da instituição.

À polícia, Natalia disse que fez um curso online, ministrado por uma farmacêutica do Paraná, para a aplicação do fenol. Em agosto, a Polícia Civil do Paraná arquivou a ocorrência contra a farmacêutica por concluir que ela não cometeu crime.

Defesa de Natalia

Quando foi denunciada, a advogada de Natália declarou que a ampla defesa e o contraditório deverão ser assegurados. Ao UOL, Tatiane Forte apontou que será demonstrado no processo que "não houve qualquer equívoco, somenos ilicitude, de modo que, será oportunamente apresentado no processo, todos os motivos da inocência" dela.

A reportagem tenta um novo contato com a defesa de Natalia. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.