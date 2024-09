Polícia prende suspeito de roubar celular da cantora Sula Miranda em SP

Policiais conseguiram localizar a pensão onde o suspeito passava os dias. Ele foi detido na frente do imóvel na terça (10) após campana dos investigadores.

No quarto dele, agentes encontraram as roupas que foram usadas no dia do crime. Segundo policiais, ele trocou a bicicleta para dificultar a identificação.

Celular de Sula foi vendido. A artista contou que não tinha esperança de recuperar o aparelho, mas que o prejuízo seria mínimo porque não tinha aplicativos bancários.

Segundo a polícia, homem fazia parte de uma organização criminosa desde 2022. Em maio de 2023, ele foi autuado por furto qualificado e estava cumprindo medidas judiciais após uma condenação, mas continuava nas ruas praticando novos crimes.

Integrantes da quadrilha fingiam ser ciclistas e aproveitavam a distração dos pedestres para roubar celulares em bairros da área central. "Trata-se de um bando estruturado, com tarefas determinadas", explicou a Polícia Civil. "Cabe a um dos autores a subtração do aparelho que, após deixar o local rapidamente de bicicleta, entrega o celular subtraído a um segundo autor que, também de bicicleta, vai até um local pré-determinado a fim de vender aos receptadores".

Outros quatro suspeitos são investigados por envolvimento no crime, informou o 77º DP. O homem preso está à disposição da Justiça e será investigado por associação criminosa.