Mulher é agredida por homem com pedaço de madeira em farmácia de BH; vídeo

Uma mulher foi agredida por um homem com pedaço de madeira em uma farmácia de Belo Horizonte (MG), no sábado (14). A cena foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

O que aconteceu

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra Natália Assis, 39, correndo do homem nos corredores da farmácia. Ele a persegue com o pedaço de madeira até que alcança a mulher e inicia as agressões.

A vítima disse à polícia que o homem, de 51 anos, é companheiro de uma vizinha dela. As duas teriam se desentendido dias atrás.