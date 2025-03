Justiça condena 'Fantasma', maior químico de metanfetamina de São Paulo

O mercado ilegal é mais restrito que os da maconha e da cocaína, mas triplicou em apreensões entre os anos de 2023 e 2024.

A condenação de Fantasma e de um comparsa brasileiro se deu pelo flagrante de tráfico de drogas, no momento em que foram presos por agentes do Denarc (Departamento de Narcóticos).

A defesa alegou que não havia provas suficientes contra os dois acusados. Em seu depoimento, Fantasma negou que fosse traficante e afirmou que seu nome foi incriminado por policiais civis desonestos do 77º Distrito Policial. Uma investigação foi aberta em fevereiro e gerou o afastamento de três agentes e uma delegada.

"Os acusados, ainda que primários, estão envolvidos com uma droga perigosa e análoga às metanfetaminas comuns, com risco de morte para os usuários, motivos pelos quais iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, bem como não poderão recorrer em liberdade como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal", afirmou o juiz da 25ª Vara Criminal de São Paulo, Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira.