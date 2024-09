Menina de 10 anos passa mal em escola e morre; 'Ela era saudável', diz pai

Alyce havia passado por uma mudança recente de sala, o que a deixou nervosa. Segundo o pai, a menina foi transferida para uma nova classe após a diretora e a pedagoga decidirem que ela estava conversando demais e distraindo os colegas. "Ela terminava as coisas e acabava conversando, atrapalhando os outros", contou José.

A decisão da mudança foi explicada aos pais, que apoiaram a escola. "Me chamaram e eu concordei", relatou ele, que viu a troca de sala como uma maneira de ajudar a filha a se concentrar mais nos estudos. Apesar de nervosa, Alyce parecia estar lidando bem com a mudança. "Conversei bastante com ela e achei que ela estava calma. Faltava pouco para terminar o ano", comentou José.

A menina e o pai planejavam viajar para uma praia em novembro. Enquanto isso, a irmã mais velha participaria de uma minissérie cristã.

Alyce frequentava a igreja com sua mãe, que é evangélica, e sua avó, que mora com a família e ajudou a criá-la desde pequena. "Inclusive quinta passada ela foi à igreja. Sempre trazia óleo ungido e passava a mãozinha na minha testa, depois ungia minhas mãos e de todos na casa", lembrou o pai.

Amor por orquídeas

Alyce adorava flores — principalmente as orquídeas —, e animais, além de ser muito envolvida com a escola e a comunidade. Ela era membro da Associação Orquidófila Iratiense e participava de diversas exposições de flores. Seus perfis no Facebook e no Instagram são repletos de fotos com os mais diversos tipos de orquídeas, o que lhe rendeu o apelido de "mini-orquidófila" entre os amigos e familiares.