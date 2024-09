'Vi sangue e percebi que tomei tiro': ela perdeu o olho após disparo de PM

Entenda o caso

No dia 6 de dezembro de 2023, Daiane foi atingida por um tiro no olho direito enquanto estava sentada na frente da lanchonete da família. Ela só percebeu o ocorrido porque sentiu uma dor no ouvido e viu o sangue no chão.

Nas imagens, Daiane entra no carro da polícia e é socorrida pelos médicos Imagem: Reprodução/Imagens da câmera da PM cedidas ao UOL

Ela foi levada ao hospital e precisou ser operada. Daiane perdeu o olho direito e fez fisioterapia para voltar a abrir a boca —devido ao tiro que saiu pela região— e para comer corretamente.

Policiais dizem que faziam um patrulhamento na região quando viram um suspeito na "prática de tráfico de drogas", de acordo com documento da Polícia Judiciária Militar. Pela câmera acoplada no colete do soldado Leonardo da Conceição Gomes Ferreira, é possível ver um homem saindo do local assim que o veículo da PM passa por ele.

Na sequência, o policial foi até o local, ao lado de onde Daiane estava sentada, e puxou uma corda que, supostamente, seria usada para repassar a droga de um lugar para outro. Neste momento, o soldado segurava a arma na mesma mão e fez o disparo.