Caso Igor Peretto: 'Prometi ao meu irmão morto que pegaria o assassino'

Ele diz que passou a noite inteira vigiando a casa onde Mario estaria escondido, segundo a denúncia anônima. "Chegamos lá por volta das 11 horas da noite, meia-noite, e ficamos a noite ali campanados, esperando alguma movimentação. Quando amanheceu, batemos na casa e confirmamos onde ele estava escondido." Segundo ele, a casa onde Mario estava escondido é de um tio de Rafaela Costa, viúva de Igor.

Durante a prisão, Mario foi encontrado com R$ 8,1 mil em espécie e três celulares. Os policiais precisaram algemá-lo, pois ele estava agitado e nervoso.

O advogado de Rafaela, Marcelo Cruz, rebateu a suposta tentativa da mulher de tentar esconder Mario na casa do tio. "Ao meu ver, no que diz respeito a Rafaela, eventualmente, ter solicitado ao tio que desse guarida ao Mario, sob o ponto de vista técnico, não altera nada a situação jurídica dela em relação ao homicídio."

Procurada sobre os desdobramentos do caso, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que a autoridade policial da Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande já pediu a transferência do suspeito, capturado na cidade de Torrinha, onde passou por audiência de custódia. "Demais diligências seguem em andamento e detalhes serão preservados em decorrência do sigilo nas investigações."

A promessa ao irmão

Tiago Peretto disse ter prometido ao irmão morto, durante o velório, que capturaria o principal suspeito do homicídio. "Cheguei perto dele, no caixão, e prometi no ouvido dele que eu ia pegar o Mario. Agora meu irmão pode descansar em paz, porque eu consegui cumprir minha promessa."