Polícia nega ação de 'tribunal do crime' contra suspeito de atacar mulheres

O delegado que investiga o suspeito de atacar sete mulheres na zona leste de São Paulo afirmou que não acredita que o homem tenha sido vítima do "tribunal do crime do PCC".

O que aconteceu

Ricardo Salvatori, delegado que atua na investigação, disse ao UOL que "todas as informações sobre 'tribunal do crime' são boatos". Comentários sobre uma suposta ação do PCC para "vingar" as vítimas do suspeito Solirano de Araújo Sousa, chamado de "maníaco do carro" circulam nas redes sociais.

O PCC teria "vingado" vítimas do assediador, segundo os rumores. A facção teria encontrado o suspeito antes da polícia e o sentenciado à morte no "tribunal do crime". Crimes sexuais, como estupro, são repudiados pela "cartilha do crime" do PCC com pena de morte.