Vídeo mostra 'maníaco do carro' caminhando com muletas em SP

O homem procurado por atacar mulheres na zona leste de São Paulo, conhecido como "maníaco da carro", foi visto caminhando com muletas e com o pé esquerdo engessado, na última terça-feira (17).

O que aconteceu

Solirano de Araújo Sousa, 48, foi gravado por uma câmera de segurança de um comércio em Sapopemba, na região leste da capital. No vídeo, é possível ver que ele estaciona e desce do carro e, com o pé esquerdo engessado, anda com o apoio de duas muletas e entra em um comércio. Não há informações sobre o que ele foi fazer no estabelecimento.

Imagens foram feitas antes do homem abandonar o carro. Veículo foi encontrado pela polícia próximo ao endereço, na quarta-feira (18), e dentro dele tinha uma faca e roupas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.