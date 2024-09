Vereador de Cuiabá é preso em operação contra lavagem de dinheiro com shows

Segundo a Polícia Federal, servidores contratavam MCs conhecidos nacionalmente. As atividades nas casas noturnas eram bancadas por integrantes da facção e promoters com o dinheiro do tráfico.

Agentes públicos teriam facilitado a concessão de licenças para a realização dos shows. Os eventos eram aprovados e aconteciam sem a documentação necessária. Eles podem responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.