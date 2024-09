PM entra na Uerj para retirar alunos, e deputado Glauber Braga é detido

A Polícia Militar entrou nas instalações da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), nesta sexta-feira (20), após decisão judicial que determinou a desocupação do prédio, tomado por alunos há um mês. Uma das pessoas detidas no local foi o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

O que aconteceu

Ação ocorreu no prédio João Lyra Filho, no bairro do Maracanã. Imagens da TV Record mostram os policiais entrando em grupos no local, por volta das 13h30.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o deputado entre um grupo de pessoas colocadas em um ônibus da polícia. Ao UOL, a assessoria de imprensa da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que é esposa de Glauber, confirmou a detenção.