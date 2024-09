Casal de PMs é detido sob suspeita de praticar atos obscenos em praia no CE

Um casal de policiais militares foi detido sob suspeita de praticar atos obscenos na tarde de domingo (22) na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O que aconteceu

Casal estava de folga, informou a Polícia Militar do Ceará. Eles receberam voz de prisão de um policial militar da reserva, com apoio de uma viatura do BPTur (Batalhão de Policiamento Turístico). O nome da mulher e do homem não foram divulgados.

Após a detenção, a dupla foi apresentada na CPJM (Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar). No local, o agente que deu voz de prisão e o casal foram ouvidos e liberados em seguida.