Cuidadora é morta a tiros enquanto trabalhava na casa de idoso na BA

Tâmara morreu no local. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal e liberado em seguida para sepultamento. Departamento de Polícia Técnica da Bahia esteve no local do crime para coletar evidências que poderão auxiliar nas investigações.

Assassinato pode estar relacionado a uma disputa pelo tráfico de drogas local, diz a polícia. No entanto, Tâmara não possuía registros de antecedentes criminais.

Caso é investigado pela Delegacia de Coaraci. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.